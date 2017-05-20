Автомотопробег стартует из Москвы по Золотому кольцу России

Сегодня по Золотому кольцу России стартует автомотопробег, приуроченный к полувековому юбилею знаменитого туристического маршрута. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Колонну возглавят байкеры из "Ночных волков". Из Москвы они отправятся во Владимир, Суздаль, Иваново и другие города, после чего вернутся в столицу. В рамках автомотопробега пройдут концерты, конкурсы и выступления мото-каскадеров.



"Количество мотоциклов в колонне сейчас мы не можем прогнозировать, как не прогнозировали во время нашего марш-броска до Берлина. Выехало 15 мотоциклов, а в Берлин въезжало более двух тысяч, причем был парализован весь город. Это только то, что мы сумели подсчитать, поэтому сколько здесь будет в конце мы не можем предположить, но сейчас стартует 50 мотоциклов", – рассказал президент Российской ассоциации байкеров, лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.