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20 мая 2017, 16:00

Общество

Автомотопробег стартует из Москвы по Золотому кольцу России

Автомотопробег стартует из Москвы по Золотому кольцу России

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Сегодня по Золотому кольцу России стартует автомотопробег, приуроченный к полувековому юбилею знаменитого туристического маршрута. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Колонну возглавят байкеры из "Ночных волков". Из Москвы они отправятся во Владимир, Суздаль, Иваново и другие города, после чего вернутся в столицу. В рамках автомотопробега пройдут концерты, конкурсы и выступления мото-каскадеров.

"Количество мотоциклов в колонне сейчас мы не можем прогнозировать, как не прогнозировали во время нашего марш-броска до Берлина. Выехало 15 мотоциклов, а в Берлин въезжало более двух тысяч, причем был парализован весь город. Это только то, что мы сумели подсчитать, поэтому сколько здесь будет в конце мы не можем предположить, но сейчас стартует 50 мотоциклов", – рассказал президент Российской ассоциации байкеров, лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.
байкеры новости общество Александр Залдостанов Екатерина Лопарева
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