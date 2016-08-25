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Новости спорта

25 августа 2016, 12:15

Победители и призеры Олимпийских игр получат автомобили

автомобили олимпийские чемпионы Светлана Милорадова новости спорта

Победители и призеры Олимпийских игр получат автомобили марки BMW. Утром на Васильевский спуск доставили кроссоверы белого цвета, украшенные наклейками с олимпийской символикой. А в эти минуты в Кремле проходит встреча с победителям.

Летние Олимпийские игры завершились 21 августа в Рио-де-Жанейро. По итогам соревнований Россия завоевала 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Наши атлеты заняли четвертое место, несмотря на то, что многих спортсменов не допустили до Игр.

Подробности смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".

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