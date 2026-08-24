Эксперт Клименко заявил о необходимости пересмотреть законодательство о маркетплейсах

Правила работы маркетплейсов в России требуют изменений, в том числе в части защиты товаров на складах. Такое мнение выразил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Он отметил, что ущерб от атак БПЛА на логистические центры пока не подсчитан до конца. По словам Клименко, пострадавшим компаниям нужны конкретные меры поддержки со стороны ЦБ и льготные кредиты.

При этом эксперт подчеркнул, что необходимы системные решения, а вопрос страхования товаров на складах маркетплейсов следует отдельно закрепить в законодательстве.

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