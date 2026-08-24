Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 14:30

Экономика

Эксперт Клименко заявил о необходимости пересмотреть законодательство о маркетплейсах

Эксперт Клименко заявил о необходимости пересмотреть законодательство о маркетплейсах

Минфин предложил предоставить продавцам Wildberries отсрочку по налогам и взносам

Минфин РФ предложил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ предпринимателей

"Деньги 24": москвичи стали тратить на ипотеку около 70% доходов

Пострадавшие из-за атак на Wildberries предприниматели получат отсрочку по налогам

В России появится новый налоговый вычет на страхование жизни

Эксперты сообщили о новых скидках от столичных застройщиков

Сергей Собянин: Москва – один из ключевых центров разработки медизделий в России

Российские банки сохраняют высокие ставки по краткосрочным вкладам

Собянин рассказал о развитии медицинской промышленности в Москве

Правила работы маркетплейсов в России требуют изменений, в том числе в части защиты товаров на складах. Такое мнение выразил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Он отметил, что ущерб от атак БПЛА на логистические центры пока не подсчитан до конца. По словам Клименко, пострадавшим компаниям нужны конкретные меры поддержки со стороны ЦБ и льготные кредиты.

При этом эксперт подчеркнул, что необходимы системные решения, а вопрос страхования товаров на складах маркетплейсов следует отдельно закрепить в законодательстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоРоман КарловНаталия Шкода

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика