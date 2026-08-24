Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 3 балла 24 августа

Утром 24 августа загруженность дорог в Москве составила 3 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД в районе 18-го километра.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером возможны затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут строительные работы на 2-м Волоколамском путепроводе и на шоссе Энтузиастов.

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