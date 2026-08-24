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24 августа, 08:00

Шоу-бизнес

Американский рэпер Lil Pump выступил с первым сольным концертом в Москве

Американский рэпер Lil Pump выступил с первым сольным концертом в Москве

Американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву перед сольным концертом

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Американский рэпер Lil Pump выступил в Москве с первым сольным концертом в России. На шоу пришли несколько тысяч поклонников.

Перед концертом Lil Pump признался в любви к России и отметил, что Москва его любимый город среди тех, где он выступал.

В этом году в Россию также приезжали Jason Derulo, Akon и Flo Rida. После выступления Lil Pump в Москве организаторы ожидают концерт американского рэпера Tyga. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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