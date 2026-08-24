Американский рэпер Lil Pump выступил с первым сольным концертом в Москве

Американский рэпер Lil Pump выступил в Москве с первым сольным концертом в России. На шоу пришли несколько тысяч поклонников.

Перед концертом Lil Pump признался в любви к России и отметил, что Москва его любимый город среди тех, где он выступал.

В этом году в Россию также приезжали Jason Derulo, Akon и Flo Rida. После выступления Lil Pump в Москве организаторы ожидают концерт американского рэпера Tyga. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.