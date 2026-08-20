Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 18:30

Экономика

Эксперт назвал возможных поставщиков бензина в Россию

Эксперт назвал возможных поставщиков бензина в Россию

Собянин: в создании техники для Москвы участвуют предприятия более 30 регионов

"Деньги 24": рыночная зарплата стала ключевым ориентиром работодателей в 2026 году

"Деньги 24": цены на элитную недвижимость Москвы выросли за 5 лет

Собянин: 12 высокотехнологичных производств ввели в Москве за полгода

Эксперт Фролов заявил о сохранении доступности бензина "Евро-5" на крупных АЗС

Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка

Число кофеен в Москве за год сократилось на 15%

Москвичи стали возить машины в Белоруссию для заправки

Новак сообщил о начале импорта топлива в Россию

Индия, Сингапур и Китай потенциально могут стать источниками поставок бензина в Россию. Об этом рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

По его словам, речь идет не о полном закрытии потребностей российского рынка за счет импорта, а о точечных поставках для отдельных регионов. Белорусское топливо эксперт не относит к поставкам из-за рубежа в обычном понимании, отмечая многолетнее сотрудничество двух стран в сфере поставок моторного топлива.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоАлексей Лазаренко

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика