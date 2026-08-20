Эксперт назвал возможных поставщиков бензина в Россию

Индия, Сингапур и Китай потенциально могут стать источниками поставок бензина в Россию. Об этом рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

По его словам, речь идет не о полном закрытии потребностей российского рынка за счет импорта, а о точечных поставках для отдельных регионов. Белорусское топливо эксперт не относит к поставкам из-за рубежа в обычном понимании, отмечая многолетнее сотрудничество двух стран в сфере поставок моторного топлива.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.