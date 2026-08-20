Студент из Москвы превратил "Оку" в маленький автодом

Московский студент обустроил автомобиль "Ока" для постоянного проживания. Он купил машину за 135 тысяч рублей и оборудовал внутри кровать, столик и места для хранения вещей. На переоборудование молодой человек потратил около 10 тысяч рублей.

Длина автомобиля составляет чуть более 3 метров, ширина – около 1,5 метра, а объем двигателя – 800 кубических сантиметров.

Студент учится в университете, работает удаленно и иногда подрабатывает курьером. Он снимает видео о жизни в "Оке" и планирует оборудовать машину лучше и путешествовать на ней по России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.