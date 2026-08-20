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Новости

20 августа, 13:30

Общество

Владельцам участков в Подмосковье могут ограничить выезд из России за борщевик

Владельцам участков в Подмосковье могут ограничить выезд из России за борщевик

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В Подмосковье за неустранение борщевика на земельном участке владельцу могут ограничить выезд из старны. Если собственник не выполняет предписание и решение суда вступает в силу, материалы могут передать для инициирования процедуры изъятия участка.

Сок борщевика содержит вещества, которые лишают кожу защиты от ультрафиолета. Растение способно давать до 70 тысяч семян, которые могут сохраняться в почве до 5–8 лет. В Москве для выявления опасного растения используют в том числе искусственный интеллект.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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