20 августа, 10:45Культура
Первый московский печатный букварь издали 392 года назад
На Московском печатном дворе 392 года назад издали первый печатный букварь. Его автором стал Василий Бурцов. В отличие от азбуки, которая знакомила только с алфавитом, букварь содержал основы грамматики и правила славянской нумерации.
В 1637 году Бурцов выпустил второе издание букваря, дополнив его обращением к учащимся и гравюрой. По двум изданиям дети учились около 60 лет.
Современные буквари входят в федеральный перечень учебников, а обучение чтению проходит в три этапа: добуквенный, букварный и послебукварный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.