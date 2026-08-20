Первый московский печатный букварь издали 392 года назад

На Московском печатном дворе 392 года назад издали первый печатный букварь. Его автором стал Василий Бурцов. В отличие от азбуки, которая знакомила только с алфавитом, букварь содержал основы грамматики и правила славянской нумерации.

В 1637 году Бурцов выпустил второе издание букваря, дополнив его обращением к учащимся и гравюрой. По двум изданиям дети учились около 60 лет.

Современные буквари входят в федеральный перечень учебников, а обучение чтению проходит в три этапа: добуквенный, букварный и послебукварный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.