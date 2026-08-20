Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 10:45

Культура

Первый московский печатный букварь издали 392 года назад

Первый московский печатный букварь издали 392 года назад

Чебурашка отмечает день рождения 20 августа

Певица Любовь Успенская выступит на ВДНХ 20 августа

Фестиваль "День Индии" стартует в Москве 20 августа

"Сити": выставка "Триумф. Избранное"

"Сити": выставка "СВОЯСИ. Традиции будущего" открылась в Историческом музее

Историк Ангелос Ханиотис раскритиковал "Одиссею" Кристофера Нолана

Москвичам рассказали о культурных мероприятиях 19 августа

Первая премьера в театре Гоголя состоится 8 и 9 сентября

Москвичам рассказали, чем заняться в столице 18 августа

На Московском печатном дворе 392 года назад издали первый печатный букварь. Его автором стал Василий Бурцов. В отличие от азбуки, которая знакомила только с алфавитом, букварь содержал основы грамматики и правила славянской нумерации.

В 1637 году Бурцов выпустил второе издание букваря, дополнив его обращением к учащимся и гравюрой. По двум изданиям дети учились около 60 лет.

Современные буквари входят в федеральный перечень учебников, а обучение чтению проходит в три этапа: добуквенный, букварный и послебукварный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоИван ЕвдокимовАнна Глебова

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика