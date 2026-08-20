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20 августа, 07:45

Культура

Чебурашка отмечает день рождения 20 августа

Чебурашка отмечает день рождения 20 августа

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20 августа Чебурашка отмечает день рождения. Герою детской литературы исполнилось 60 лет.

Книжный образ персонажа отличается от привычного сегодня. В иллюстрациях он больше похож на черно-белого бельчонка. Образ изменился после выхода в 1969 году мультфильма Романа Качанова и Леонида Шварцмана, где Чебурашка предстал в виде ребенка.

В 1970-е персонаж стал известен в Японии. На японском языке вышла книга Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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