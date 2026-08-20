Фестиваль "День Индии" стартует в Москве 20 августа

Фестиваль "День Индии" открывается 20 августа в Гостином дворе. Мероприятие посвящено теме "Единство культур – Дружба народов". На сцене выступят артисты, музыканты и танцоры из Индии, России, стран БРИКС и СНГ.

На индийском базаре представят текстиль, украшения, специи и изделия ручной работы. Для посетителей проведут мастер-классы по йоге, медитации и индийской кухне. Фестиваль завершится 23 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.