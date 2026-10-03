Трейлер сериала "Гарри Поттер" вышел с русской озвучкой

Трейлер первого сезона сериала "Гарри Поттер" вышел с русской озвучкой. Премьера ожидается в декабре, перед Новым годом.

Съемки сериала начались летом 2025 года. В первом сезоне история снова расскажет о 11-летнем Гарри Поттере, который ждет свою сову, узнает о мире волшебников и отправляется в Хогвартс. При этом некоторые сцены сериала практически покадрово повторяют эпизоды из уже знакомых зрителям фильмов.

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