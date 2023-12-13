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13 декабря, 04:35

Культура

"Тайны кино": "Невероятные приключения итальянцев в России", "Осенний марафон", "Монолог"

"Тайны кино": "Невероятные приключения итальянцев в России", "Осенний марафон", "Монолог"

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На протяжении всей истории советского кино одним из излюбленных мест для многих режиссеров был Ленинград. Постановщики приезжали сюда, чтобы снимать картины о дореволюционной России, о великих людях, живших здесь в разные эпохи. А некоторым просто была важна особая атмосфера, которой нет больше ни в одной точке мира.

К какой знаменитой достопримечательности Ленинграда Эльдар Рязанов пристроил лишнюю колонну? Кто из актеров помог Георгию Данелии найти по-настоящему депрессивное место для одной из сцен "Осеннего марафона"? Из-за чего Маргарита Терехова однажды опоздала на съемочную площадку фильма "Монолог"? Как Ленинград становился одним из главных героев картин известных режиссеров?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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