"Тайны кино": "Король Лир"

В конце 60-х знаменитый постановщик Григорий Козинцев вступил в конфликт с начальством. Стоило режиссеру взяться за новую экранизацию Шекспира, как руководство киностудии грубо вмешалось в его задумку – от Григория Михайловича потребовали снимать на цветную пленку вместо черно-белой!

И их можно было понять: фильм "Король Лир" должен был стать одним из самых дорогих в истории советского кино. Зачем же прятать всю красоту в монохромном изображении? Однако режиссер настоял на своем, и, когда "Король Лир" вышел на экраны, визуальная красота картины только восхитила зрителей!

Почему постановщик долгое время не мог найти своего короля Лира? Какому артисту Козинцев прощал все, включая срыв рабочего графика? Из-за чего Зиновий Гердт, ни разу не появившийся в кадре, считал, что сыграл у Григория Михайловича одну из лучших своих ролей? И как советский режиссер создал лучшую экранизацию шекспировской трагедии?

Об этом – в программе "Тайны кино".