"Тайны кино": "Остановился поезд"

"Остановился поезд". Обычный фильм-катастрофа, каких много, но Вадим Абдрашитов обычных картин не снимал. Каждая рассказанная им история была намного шире и глубже, чем могло показаться сначала. И кинолента "Остановился поезд" не стала исключением – локальная катастрофа в провинциальном городе оказалась предвестницей катастрофы глобальной. Именно после этой картины за Вадимом Абдрашитовым навсегда закрепилось прозвище "провидец".

Почему сам режиссер себя провидцем не считал? Что его заставило столкнуть на съемочной площадке двух исполнителей роли Достоевского? В чем Вадима Юсуповича обманули его коллеги? Каким образом Абдрашитов отбирал людей в свою команду? Почему Александр Пашутин едва не отказался от съемок в картине "Остановился поезд"? Какая уникальная сцена не вошла в эту киноленту? И какая едва не перекочевала из сценария в реальную жизнь? Как Вадим Абдрашитов подарил вторую жизнь в кино Олегу Борисову и Анатолию Солоницыну?

Об этом – в программе "Тайны кино".