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02 июня 2015, 10:30

Спорт

"Город Доверия": Как вернуть деньги за абонемент в фитнес-клубе

"Город Доверия": Как вернуть деньги за абонемент в фитнес-клубе

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  • Название: "Город Доверия"
  • Ведущий: Андрей Эйхфус
  • Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва Доверие" в 10.10
  • Для кого: Для обманутых клиентов фитнес-клубов


Большинство фитнес-центров предлагают своим клиентам весенние скидки на годовые абонементы или придумывают всевозможные акции и уловки, чтобы заманить в свой зал как можно больше людей.

Делается это исключительно для увеличения прибыли. И не всегда удобство клиентов в таких компаниях стоит на первом месте. Но это еще не самое страшное. Что делать, если фитнес-клуб и вовсе сбежал от своих клиентов? Расскажет программа "Город Доверия".
Программа: Город Доверия
фитнес программы Андрей Эйхфус Кирилл Щитов Андрей Симоненко Иван Шелохвостов Любовь Куракина Мария Кокшенова Ольга Лазарева Роман Дубков Ирина Зуй
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