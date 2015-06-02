02 июня 2015, 10:30Спорт
"Город Доверия": Как вернуть деньги за абонемент в фитнес-клубе
- Название: "Город Доверия"
- Ведущий: Андрей Эйхфус
- Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва Доверие" в 10.10
- Для кого: Для обманутых клиентов фитнес-клубов
Большинство фитнес-центров предлагают своим клиентам весенние скидки на годовые абонементы или придумывают всевозможные акции и уловки, чтобы заманить в свой зал как можно больше людей.
Делается это исключительно для увеличения прибыли. И не всегда удобство клиентов в таких компаниях стоит на первом месте. Но это еще не самое страшное. Что делать, если фитнес-клуб и вовсе сбежал от своих клиентов? Расскажет программа "Город Доверия".
Программа: Город Доверия