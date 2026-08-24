"Новости дня": новую модель электробуса начали тестировать в Москве

В Москве началось тестирование новой модели электробусов среднего класса. Они вмещают более 70 пассажиров и отличаются от более крупных моделей компактными размерами.

В салоне предусмотрены площадки для родителей с колясками и велосипедистов, USB-разъемы для зарядки гаджетов, медиаэкраны с информацией о маршруте и современная система климат-контроля.

Оценить новый электробус пассажиры могут на маршруте № 286 от платформы Яуза до площади Академика Люльки. Подробнее – в программе "Новости дня".