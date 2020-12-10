"Москва сегодня": более 28 тыс семей за 3 года получили новое жилье по программе реновации

Свыше 28 тысяч москвичей, участвующих в программе реновации, получили новые квартиры за три года. Кроме того, за это время были сданы 62 новостройки, почти 200 пятиэтажек готовятся к сносу.

В программу реновации в Перове вошли 196 пятиэтажек, из которых в новые квартиры переедут более 42 тысяч человек. Чтобы им было, куда переезжать, в районе выбрали так называемые стартовые площадки, где и появляются первые новостройки. В одну люди уже переезжают, еще 3 дома планируют достроить в ближайшее время.

Как заявляют строители, такие квартиры безопаснее в том числе и из-за круглосуточного видеонаблюдения, а домофоны устроены так, что автоматически будут разблокированы по сигналу пожарной сигнализации. Предупреждение не пользоваться лифтом в случае пожара также становится неактуальным. Жильцы либо будут оставаться в безопасных зонах, либо спускаться пешком, ориентируясь по световым эвакуационным знакам.

Из-за программы реновации район станет совершенно другим. Планируется сделать так, чтобы у каждого района было свое узнаваемое лицо. Открываешь глаза и по архитектуре понимаешь, где находишься, – в Перове или Измайлове. Власти стараются максимально отойти от типовой застройки и прийти к уникальным проектам с использованием современных технологических решений. Даже был объявлен конкурс на разработку архитектурных решений для домов по программе реновации.