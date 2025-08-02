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Новости

02 августа, 16:00

Спорт

"20 минут": Олимпиада-80

"20 минут": Олимпиада-80

"Физкультура": бокс

В столице организовали 11 площадок форума "Территория будущего. Москва 2030"

Американская теннисистка Пегула проиграла в турнире сопернице из Латвии Севастовой

Новости Москвы: физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Останкинском районе

Что посмотреть на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030"

На фестивале "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" заработал экстрим-парк

Экстрим-парк в "Лужниках" стал одной из площадок форума "Москва 2030"

В "Лужниках" открыт крупнейший в России экстрим-парк

Тенниситка Мирра Андреева повредила ногу во время матча в Монреале

Легендарный олимпийский мишка взлетел в небо над Москвой 45 лет назад. Церемония закрытия 22-х летних олимпийских игр состоялась 3 августа 1980 года. На две недели город стал мировой столицей спорта.

Почему Олимпиада была на грани срыва? Какой дефицит появился на прилавках? Что построили для спортсменов и как эти здания выглядят теперь? Где в современной Москве искать олимпийскую символику? Что стало с тем самым олимпийским мишкой?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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