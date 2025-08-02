"20 минут": Олимпиада-80

Легендарный олимпийский мишка взлетел в небо над Москвой 45 лет назад. Церемония закрытия 22-х летних олимпийских игр состоялась 3 августа 1980 года. На две недели город стал мировой столицей спорта.

Почему Олимпиада была на грани срыва? Какой дефицит появился на прилавках? Что построили для спортсменов и как эти здания выглядят теперь? Где в современной Москве искать олимпийскую символику? Что стало с тем самым олимпийским мишкой?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.