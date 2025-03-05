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05 марта, 13:45

Культура

"Сити": главные музыкальные события недели в Москве

"Сити": главные музыкальные события недели в Москве

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Команда проекта "Сити" составила подборку главных концертов этой недели в Москве.

6 марта восьмикратная обладательница премии "Золотой граммофон" Елка даст сольный концерт в клубе 1930 Moscow. В программе – главные хиты, такие как "Прованс", "Цепи-ленты", "Город обмана" и "На большом воздушном шаре", а также новые песни.

8 марта Григорий Лепс и Emin представят праздничное шоу "Я нравлюсь женщинам" в Live Арене. В программе – совместные треки, такие как "Розы" и "Привет земля", а также сольные хиты артистов.

Подробнее – в программе "Сити".

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