The City: "Эмми", фильмы "Кинотавра" и "Красный крест"

"Хранители" – лучший мини-сериал, "Наследники" – драма года, девять комедийных наград у "Шиттс Крик". В Лос-Анджелесе вручили "Эмми" – самую престижную телевизионную награду планеты.
Фильмы конкурсной программы "Кинотавра", который завершился в Сочи 18 сентября, показывают в летнем кинотеатре музея "Гараж". Куратор кинопрограммы Garage Screen Евгений Гусятинский рассказал, что смотреть в первую очередь.
В "Гоголь-центре" первая премьера сезона – "Красный крест" Семена Серзина. В основе постановки – роман молодого белорусского писателя Саши Филиппенко. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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