"Вечер": пожилым не уступать

Уступать или сидеть дальше? Столичный психолог призывает не вставать перед пенсионерами в транспорте. По мнению специалиста, это вызывает неприязнь по отношению к пожилым, и те обижаются. Но ведь нас всю жизнь учили другому. Об этом – в программе "Вечер".