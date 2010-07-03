Роскосмос продолжит использовать самолеты Ту-134

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В Роскосмосе не собираются отказываться от использования советских самолетов Ту-134. Госкорпорация опровергла публикации СМИ о выводе лайнеров из эксплуатации.

Представители Роскосмоса подчеркнули, что летать на Ту-134 также продолжают сотрудники российских министерств и ведомств.

"Полеты на Ту-134 осуществляются в интересах предприятий ракетно-космической отрасли", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о последнем пассажирском рейсе самолета Ту-134. Воздушное судно прилетело из Мирного в новосибирский аэропорт Толмачево, чтобы остаться там навсегда в качестве музейного экспоната.

Самолеты Ту-134 начали эксплуатировать в 1980 году. Эта модель считается одной из самых надежных в истории мировой гражданской авиации.

