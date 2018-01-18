Дамаск пообещал сбивать турецкие истребители над Сирией

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Сирийские власти собираются сбивать турецкие истребители, которые воюют над территорией страны. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, сообщает "Газета.ру".

Ранее стало известно, что Анкара собираются начать военные действия против курдов на севере Сирии, около границы с Турцией. Микмад подчеркнул, что Сирия будет расценивать любое нападение турецких военных на курдов как акт агрессии и нарушение законодательства.

Ранее власти Турции поручили привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности.