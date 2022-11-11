На Украине сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Винницкой области

Фото: depositphotos/billperry

В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры, об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Борзов.

"11 ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры <...>. Жертв нет", – написал украинский чиновник в своем телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщали, что банковскую систему Украины готовят к полному отключению электроэнергии. Утверждалось, что НБУ разослал кредитным организациям документ, в котором прописаны сценарии возможного блэкаута сроком от нескольких суток до месяца.

С 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

В конце октября советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина может остаться без тепла, света и воды на долгие месяцы.

Накануне первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Дажабров заявил, что стремление западных стран активировать поставки оружия Киеву дает Москве основание уничтожить украинскую транспортную инфраструктуру от западных границ страны до линии боевого соприкосновения с российскими войсками.



ВС РФ нанесли ракетные удары по критически важным объектам Украины с моря и воздуха

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!