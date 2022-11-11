В Совфеде заявили о наличии у РФ оснований для уничтожения транспортной логистики Украины

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Стремление западных стран активировать поставки оружия на Украину и использовать ее как таран против России дает Москве основание уничтожить украинскую транспортную инфраструктуру, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Дажабров.

Сенатор напомнил, что ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что ЕС в рамках сил союза должен адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности и усилить сотрудничество в этой сфере не только с НАТО, но и с партнерами, среди которых Украина, Молдавия и Балканы.

"Он (Боррель. – Прим. ред.) уверен, что Европа и США обеспечат Киев всеми видами современного натовского вооружения для того чтобы принудить нашу страну к мирным переговорам на условиях, продиктованных Вашингтоном и НАТО", – написал Джабаров в своем телеграм-канале.

По словам сенатора, именно поэтому у России есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками. Джабаров отметил, что без поставок западного оружия и боеприпасов, которые в настоящее время идут на Украину нескончаемым потоком, Киев быстро потерпит сокрушительное поражение.

Страны Запада увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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