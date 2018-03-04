Обвиненные во вмешательстве в выборы россияне не представляют власти РФ – Путин

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Россияне, которых обвинили во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, не представляли власти РФ, заявил Владимир Путин. Он также призвал правительство Штатов предоставить материалы дела.

"Если они сделали что-то, то, может быть, это американские коллеги что-то рассказывают. Пусть они не с прессой разговаривают, а предоставят нам материалы, детали, данные. Мы готовы посмотреть на это и поговорить об этом" – заявил глава государства в интервью телеканалу NBC.

Интервью Путина транслировалось в переводе на английский язык.

Расследование вмешательства РФ в выборы в США, которое якобы произошло в ноябре 2016 года, ведется довольно давно. Москва категорически отвергает обвинения и требует от Вашингтона доказательств причастности граждан страны к преступлению

В 2018 году офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует инцидент, опубликовал обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в этом преступлении. Сообщалось также, что против указанных граждан могут быть применены санкции.