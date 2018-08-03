Немецкие СМИ заявили об исчезновении Меркель

3 августа, 19:23
Фото: АР/Markus Schreiber
Немецкие СМИ обеспокоены тем, что канцлер страны Ангела Меркель уже неделю не появлялась на публике.
По словам журналистов издания Bild, на прошлой неделе канцлер вместе со своим мужем Йоахимом Зауэром посетила Байрейтский фестиваль. После этого муж Меркель в одиночестве отправился отдыхать на итальянский курорт.
Помимо этого, запланированных планов и встреч у канцлера на август не было. Кроме того, несколько дней назад вместо нее на заседании кабинета министров выступил вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц.
Загадочное отсутствие Ангелы Меркель породило всевозможные слухи в СМИ, однако в правительстве заверили, что канцлер продолжает работать. Некоторые издания утверждают, что канцлер сейчас в отпуске.
Ранее украинский портал заявил, что Александр Лукашенко не посетил 26 июля с рабочим визитом Гомель, так как попал в больницу с инсультом. В свою очередь, пресс-служба лидера Белоруссии опровергла эту информацию.
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