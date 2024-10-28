Песков заявил, что Гутерриш попросил не делать встречу с Путиным публичной

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Публичная часть встречи Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на полях саммита БРИКС была отменена по просьбе последнего, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это был наш гость, и мы пошли навстречу его просьбе", – приводит слова представителя Кремля "Московский комсомолец".

При этом Песков отказался раскрыть содержание встречи, несмотря на то что оно известно по публикации пресс-службы генсека ООН. Песков аргументировал свою позицию тем, что мероприятие было закрытым.

Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС утром 23 октября. Во время переговоров с Владимиром Путиным он выступил за обеспечение свободы судоходства в Черном море. По его словам, это имеет первостепенное значение для Украины, России и мировой продовольственной и энергетической безопасности.

При этом на Украине раскритиковали решение генсека ООН посетить саммит БРИКС, назвав выбор Гутерриша "неправильным" и "не способствующим делу мира", а также "подрывающим репутацию ООН".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировое сообщество не забывает о задачах и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации, несмотря на то что некоторые ее представители выбрали "соблазны в Казани".

По данным СМИ, в Киеве также отказали генсеку Гутерришу в визите на Украину после его участия в саммите БРИКС, поскольку тот якобы "оскорбил международное право" своей поездкой в Россию.

