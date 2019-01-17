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13:27

Госдума отклонила повышение выплат по уходу за детьми-инвалидами безработным

власть общество

13:27

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Фото: depositphotos/mars58

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о повышении выплат по уходу за детьми-инвалидами безработным родителям до уровня МРОТ.

Проект предусматривает, что ежемесячная выплата родителям или опекунам ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы вырастет с 5,5 тысячи до 12 тысяч рублей. В ГД его внесла группа депутатов от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским.

Как сказано в заключении думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, этот законопроект предлагает изменить размер выплат только для одной категории людей – безработных родителей и опекунов. Отмечается, что тогда возникнет существенная разница в выплатах между этой категорией и иными лицами, которые также могут осуществлять уход за ребенком-инвалидом.

"По мнению комитета, такое изменение приведет к необоснованной дискриминации одной категории лиц, осуществляющей уход, перед другой", – цитирует заключение Госдумы Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что с 1 февраля все ежемесячные федеральные выплаты проиндексируют на 4,3%. Заявление об этом сделала на заседании кабмина вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На индексацию выделят 25 миллиардов рублей. По словам вице-премьера, более 15 миллионов россиян будут получать финансовую поддержку в увеличенном размере.

власть общество

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