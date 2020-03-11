Эксперт оценил возможность переизбрания действующего президента на новый срок

Фото: kremlin.ru

Сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров заявил, что возможность переизбрания действующего президента на новый срок является демократичной.

"Не хотите – не избирайте. Поэтому я считаю, что здесь, по требованию депутатов действующий президент пришел на встречу и четко объяснил: будете желать, будем работать, а то, что он выдвинул свою кандидатуру, этого же нет. Я не хочу сказать, что я против", – сказал Макаров Агентству "Москва".

Также он выразил мнение, что все будет решено в день голосования.

"В ходе нашего голосования 22 апреля мы определим, возможно ли это, хотим мы этого или нет. Если мы определяем, что хотим, тогда у него (Владимира Путина. – Прим. ред.) появляется право выносить свою кандидатуру, но это же не значит, что он ее вынесет", – уточнил Макаров.

О том, что Владимир Путин не раз говорил, что не планирует навсегда оставаться во власти, напомнила гендиректор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.

"Поэтому вчерашнее предложение оказалось в большой степени неожиданным. Причины, почему необходимо было внести эту новую идею, нам не понятны", – сказала Крашенинникова.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о внесении изменений в Конституцию РФ в третьем, окончательном чтении. Проект закона предполагает такие изменения, как расширение полномочий парламента, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями, а также определение статуса русского языка как языка государствообразующего народа.

Впервые идею о необходимости поправок в Конституции президент России Владимир Путин огласил 15 января во время своего послания Федеральному собранию.

Так, на заседании Госдумы, состоявшемся 10 марта, Путин подчеркнул, что поправки должны создать условия для поступательного развития страны. Ранее он указал на то, что обновленная Конституция должна стать важным объединяющим фактором для людей вне зависимости от их политических взглядов, благосостояния, национальности или вероисповедания.

Голосование по изменениям в основном законе состоится 22 апреля. Этот день сделают оплачиваемым выходным. Согласно результатам опроса, около 66% населения страны планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.