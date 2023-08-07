Air France приостановила авиасообщение с Мали и Буркина-Фасо – СМИ

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Французская авиакомпания Air France объявила о приостановке авиарейсов в Буркина-Фасо и Мали до 11 августа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на авиаперевозчика.

"Air France приостанавливает рейсы в и из Уагадугу и Бамако до 11 августа", – сообщили журналистам в компании.

В Air France заявили, что ожидают увеличения времени, затрачиваемого на полеты из аэропортов африканских стран южнее Сахары.

Ранее Мали и Буркина-Фасо объявили, что будут расценивать интервенцию в Нигер как объявление войны в свой адрес. В СМИ сообщали о таких планах со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), о чем также предупреждали военные власти в Нигере.

Тем не менее лидеры ЭКОВАС публично отвергли подобный вариант развития событий.

26 июля военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани.

В Нигере заявили о закрытии воздушного пространства