Суд оставил в СИЗО предполагаемого взяткодателя по делу замглавы МО РФ Иванова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд оставил под стражей экс-главу компании "Олимпситистрой" Александра Фомина, который является фигурантом дела замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что суд рассмотрел апелляцию обвиняемого Фомина и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты – без удовлетворения.

Более того, Фомин готов дать показания, однако пока его не допрашивали, сообщил ТАСС один из его защитников. Он также уточнил, что обвинение уже предъявлено.

Басманный суд Москвы арестовал Фомина 25 апреля 2024 года. Его заключили под стражу на срок 1 месяц и 30 суток, то есть до 23 июня. Мужчина обвиняется по статье о даче взятки.

По версии следователей, Фомин, будучи в доверительных отношениях с Ивановым и Сергеем Бородиным, который является еще одним фигурантом уголовного дела, освободил их от оплаты предоставленных услуг, связанных с ремонтом или реконструкцией зданий. Кроме того, Фомин и другие лица способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера, указали правоохранители.

О задержании Иванова, который подозревается во взяточничестве, стало известно 23 апреля. Свою вину он не признал. Позже суд его арестовал.

В начале мая Мосгорсуд оставил Иванова в СИЗО. Как заявил его адвокат Мурад Мусаев, сумма взятки составляет около 1 миллиарда 125 миллионов рублей.

