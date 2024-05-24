РИА Новости: автомобиль замминистра обороны РФ Иванова сняли с продажи

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Внедорожник Chevrolet Suburban, принадлежавший арестованному замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, сняли с продажи. Об этом сообщает РИА Новости.

В декларации Иванова за 2019 год автомобиль принадлежал ему. В 2023 году он перешел в собственность его экс-супруги Светланы Ивановой. По информации агентства, она продавала машину после ДТП. В дальнейшем ее планировали перепродать более чем за 2,5 миллиона рублей.

Причина пропажи объявления остается неизвестной.

О задержании Иванова, который подозревается во взяточничестве, стало известно 23 апреля. Свою вину замминистра обороны РФ не признал.

По информации следователей, Иванов вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Вместе с ним в СИЗО были отправлены еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин. Спустя время суд заключил под стражу бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

8 мая Мосгорсуд оставил без изменения постановление московского суда об избрании Иванову меры пресечения в виде ареста. Также, как рассказал адвокат Мусаев, сумма взятки по делу Иванова составляет около 1 миллиарда 125 миллионов рублей.

