Прокурор требует пять лет лишения свободы Константину Лебедеву

Государственный обвинитель потребовал пять лет лишения свободы предполагаемому организатору массовых беспорядков на "Машрше миллионов" 6 мая 2012 года на Болотной площади Константину Лебедеву.

Как сообщает корреспондент M24.ru, также прокурор Михаил Резниченко потребовал арестовать обвиняемого в зале суда. По мнению гособвинителя, то, что Лебедев пошел на сделку со следствием, раскаялся и признал вину, безусловно, является смягчающим фактором при вынесении наказания, но степень его вины была доказана в ходе следствия, и в суде, поэтому попросил суд приговорить подсудимого к 5 годам лишения свободы.

Приговор обвиняемому будет вынесен 25 апреля.

Напомним, Лебедев вместе с другими предполагаемыми зачинщиками беспорядков Леонидом Развозжаевым, Сергеем Удальцовым и грузинским политиком Гиви Таргамадзе организовал столкновения на Болотной площади весной прошлого года между участниками акции "Марш миллионов" и полицией. В результате пострадали больше ста человек.

Согласно материалам дела, организаторы также собирались организовать массовые беспорядки в России с участием около 35 тысяч человек. Для воплощения своего замысла, по мнению следствия, обвиняемые пытались привлечь более 20 миллионов рублей из различных источников, в том числе зарубежных.