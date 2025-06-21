Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения Промеса

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Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения нидерландскому футболисту Квинси Промесу. Об этом РИА Новости рассказала руководитель отдела коммуникаций и информации инстанции Анья Зандберген.

Новое предварительное слушание по делу экс-полузащитника московского футбольного клуба "Спартак" пройдет 8 июля в 12:30 (в 13:30 по московскому времени. – Прим. ред.) во Дворце правосудия в Амстердаме, уточнила Зандберген.

В 2023 году Промесу было предъявлено обвинение в нападении на двоюродного брата. Ему назначили 18 месяцев колонии. После суд Амстердама приговорил к 6 годам лишения свободы футболиста по делу о контрабанде наркотиков.

В феврале 2024-го Промеса задержали во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Дубая. Однако в мае его отпустили.

12 июня 2025 года футболиста арестовали в его же доме в Дубае. Затем он был помещен в следственный изолятор. Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды.

