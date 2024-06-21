Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 16:33

Политика

Суд продлил арест совладельцу "Олимпситистроя" Фомину по делу экс-замглавы МО РФ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы продлил арест на три месяца – до 23 сентября – совладельцу компании "Олимпситистрой" Александру Фомину, который является фигурантом дела о получении особо крупной взятки бывшим замглавы Минобороны РФ Тимуром Ивановым. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Фомин был заключен под стражу 25 апреля. По версии следствия, он, находясь в доверительных отношениях с Ивановым и еще одним фигурантом дела Сергеем Бородиным, освободил их от оплаты предоставленных услуг, связанных с ремонтом или реконструкцией зданий.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. По версии СК, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Свою вину он не признал. Позже стало известно, что Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ из-за утраты доверия.

Вместе с ними под стражу были заключены Бородин и бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

Басманный суд продлил арест замминистра обороны Иванову до 23 сентября

Читайте также


судыполитика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика