Суд продлил арест совладельцу "Олимпситистроя" Фомину по делу экс-замглавы МО РФ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы продлил арест на три месяца – до 23 сентября – совладельцу компании "Олимпситистрой" Александру Фомину, который является фигурантом дела о получении особо крупной взятки бывшим замглавы Минобороны РФ Тимуром Ивановым. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Фомин был заключен под стражу 25 апреля. По версии следствия, он, находясь в доверительных отношениях с Ивановым и еще одним фигурантом дела Сергеем Бородиным, освободил их от оплаты предоставленных услуг, связанных с ремонтом или реконструкцией зданий.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. По версии СК, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Свою вину он не признал. Позже стало известно, что Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ из-за утраты доверия.

Вместе с ними под стражу были заключены Бородин и бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

