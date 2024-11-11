Столичный суд оставил экс-замглавы Минобороны Булгакова в СИЗО

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Московский городской суд оставил в СИЗО бывшего заместителя министра обороны РФ генерала Дмитрия Булгакова и двух других обвиняемых по делу о мошенничестве, передает ТАСС.

Ранее 24 сентября столичный Басманный суд продлил срок содержания под стражей Булгакову, гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и бывшему однокурснику Булгакова Геннадию Селезневу. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве и будут находиться в изоляторе до 25 декабря.

Булгакова задержали 26 июля, после чего он был арестован по делу о коррупции. Согласно данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

В начале августа экс-замглавы оборонного ведомства РФ предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ, связано с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Булгаков фигурирует в деле о некачественном питании для ВС РФ. Ущерб по делу составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.