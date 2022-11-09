В Казани начали судить устроившего стрельбу в школе Галявиева

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В среду, 9 ноября, Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что перед заседанием представитель суда сообщил, что процесс будет открытым, однако судья может закрыть отдельные части заседания, поскольку в числе потерпевших есть несовершеннолетние.

Как уточняется, всего на заседание суда пришли около 30 потерпевших и свидетелей.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы. 12 мая Галявиева заключили под стражу.

Позднее Галявиев прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала молодого человека невменяемым на момент совершения убийства, а вторая пришла к выводу о его полной вменяемости.

7 октября СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Галявиева. Причиной трагедии было названо его стремление подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур.



Устроивший стрельбу в казанской гимназии тщательно готовил нападение – СК

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