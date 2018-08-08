Защита сестер Хачатурян обратилась к омбудсмену Москальковой

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой о содействии в смягчении меры пресечения девушкам, сообщает RT.

По словам адвоката Ангелины Хачатурян Тамерлана Жилова, стороны защиты надеются, что Москалькова обратиться к следствию с официальным ходатайством о переводе девушек под домашний арест.

Он отметил, что в этом случае обвиняемых разместят в отдельных квартирах, где их смогут посещать адвокаты, психологи и школьные учителя. Сейчас девушки находятся на карантине в СИЗО №6, и к условиям их содержания у защитников претензий нет.

Убийство произошло вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Сестры Хачатурян признались, что убили своего 57-летнего отца, нанеся ему не менее 36 ножевых ранений и удары по голове. Девушки 17, 18 и 19 лет рассказали, что решились на убийство из-за издевательств и насилия со стороны мужчины.

Мать поддерживает версию сестер Хачатурян. Аурелия Дундук рассказала, что во время совместной жизни с мужем неоднократно предпринимала попытки заявить в полицию о насилии со стороны супруга. В МВД отметили, что никаких заявлений не поступало. Совершеннолетним сестрам Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до десяти лет. Суд поместил девушек под стражу до 28 сентября.