Звездный адвокат заявил, что муж Собчак может стать свидетелем по делу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что мужа Ксении Собчак режиссера Константина Богомолова могут сделать свидетелем по делу его супруги. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным издания, Богомолов находился в загородном доме в среду, 26 октября, когда там проводился обыск.

"Его непременно допросят, чтобы получить характеристику супруги. Впрочем, режиссер может воспользоваться 51-й статьей Конституции, которая дает возможность не свидетельствовать против себя и своих близких", – рассказал Алешкин.

Он также добавил, что Богомолов вряд ли будет плохо отзываться о своей супруге. Суд обязан будет использовать его показания, подчеркнул эксперт.

В свою очередь, режиссер прокомментировал информацию об обысках в его квартире, ранее распространившуюся в Сети. Отмечалось, что у Богомолова якобы забрали технику для проведения проверки.

"Дураки. Я бы даже сказал: многозначительные дураки", – ответил он на одну из таких публикаций.

Кроме того, режиссер опубликовал фотографию, на которой видно, что он работает за своим ноутбуком, и ничего для следственных мероприятий у него не забирали.

Ранее СМИ сообщили, что Собчак покинула Россию на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова. По некоторым данным, сначала журналистка выехала в Белоруссию, а оттуда пешком пересекла границу Литвы. Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак въехала в страну как гражданка Израиля.

Оказалось, что вместе с Сухановым задержали и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского. Позже стало известно, что мужчин обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы потребовали средства за удаление из телеграм-канала "Тушите свет" информации о Чемезове.

Суханов заявил, что готов извиниться перед Чемезовым и частично признать вину в получении 800 тысяч рублей. Суд арестовал коммерческого директора Собчак и Романовского до 24 декабря.

Сама же Собчак проходит по этому делу как подозреваемая. Журналистка до сих пор не прокомментировала свой отъезд из России или статус в уголовном деле, однако назвала арест своего директора недоразумением.



Собчак выехала из Москвы в Литву через Белоруссию – СМИ

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