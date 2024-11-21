Актер Кевин Сорбо обратился к России и назвал "психами" власть в США

Фото: АР/Photo by Richard Shotwell/Invision

Американский режиссер и актер Кевин Сорбо обратился к России из-за "психов", которые находятся у власти в США. Об этом он написал в своих соцсетях, передает RT.

"Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти", – написал Сорбо.

Он также добавил, что скоро "психов" не будет.

Ранее Госдеп США подтвердил решение Белого дома снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов ВСУ по российским территориям.

В свою очередь, Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную доктрину об основах госполитики в области ядерного сдерживания. В документе отмечается, что ядерное оружие (ЯО) является крайней мерой для защиты суверенитета страны. Однако на фоне новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие применение ЯО.

Вместе с тем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не счел решение об использовании ракет шагом к ядерной войне. Одновременно с этим он осудил решение российской стороны обновить ядерную доктрину.

Кроме того, представитель стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что власти США должны вести диалог с Россией, Китаем и Северной Кореей, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны.