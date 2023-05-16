Блиновская впервые с момента задержания написала в свой телеграм-канал

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elena_blinovskaya

Блогер Елена Блиновская оставила сообщение в своем телеграм-канале впервые с тех пор, как была задержана по подозрению в неуплате налогов 27 апреля.

Она поинтересовалась делами своих подписчиков и подчеркнула, что она сильно рискует, выходя на связь со своей аудиторией.

"Елена на связи. Как ваши дела? Я к вам ненадолго... У меня столько новостей... Спасибо тем, кто поддерживает меня", – написала она в нескольких постах.

Ранее Пресненский суд Москвы избрал в отношении мужа Блиновской Алексея меру пресечения в виде запрета определенных действий. Отмечалось, что мужчина не признал свою вину в ходе допроса в Следственном комитете РФ.

Блиновский был обвинен в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

О задержании Блиновской на границе с Белоруссией стало известно утром 27 апреля. Следователи отмечали, что Блиновская применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы. Поводом для уголовного дела стали документы, которые поступили из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Ей предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном. Суд отправил ее под домашний арест до 26 июня 2023 года.

Отмечалось, что блогер смогла погасить только 10 миллионов из 918 миллионов рублей долгов в рамках уголовного дела.

