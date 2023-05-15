СК запросил назначить запрет определенных действий мужу Блиновской

Фото: Следственный комитет РФ

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство от следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий для мужа блогера Елены Блиновской Алексея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 2 статьи 198 Уголовного кодекса РФ ("Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов").

Также его обвиняют в преступлении, предусмотренном пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"), отметили в суде.

Ранее супругу Блиновской предъявили обвинение. Отмечается, что блогер, которую обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей, привлекла своего мужа и иных неустановленных лиц для совершения преступлений.

Блиновский вину в содеянном не признал.

Утром 27 апреля Блиновская была задержана на границе с Белоруссией. Поводом для возбуждения уголовного дела стали документы, которые были предоставлены в столичное управление Федеральной налоговой службы.

Блогера обвини в неуплате налогов, она признала вину, после чего Пресненский суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня 2023 года.

Также стало известно, что Блиновская смогла погасить только 10 миллионов рублей из более чем 918 миллионов долгов по налогам.



Муж Блиновской не признал вину в налоговых преступлениях