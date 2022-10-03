В Белгородской области опровергли сообщения об увольнении военкома

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сообщения об увольнении военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая являются ложью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

До этого в Сети появилась информация, что Грицая отправили в отставку.

Ранее военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко отстранили от должности. Глава региона Михаил Дегтярев сообщил, что это никак не повлияет на выполнение задач, поставленных президентом РФ в рамках частичной мобилизации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Москвичей принимают на временных пунктах мобилизации даже в выходные

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