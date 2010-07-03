Сергей Зверев рассказал, почему горит Сибирь

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Известный стилист Сергей Зверев на пресс-конференции ИА "НСН" заявил, что пожары в Сибири устраивают, чтобы скрыть незаконную вырубку деревьев.

"Я бы не реагировал, пожары часто происходят летом. Но местные рассказывают, что в регионе происходит незаконная вырубка и производят поджог, где была незаконная вырубка, чтобы скрыть следы", – подчеркнул стилист. Зверев признался, что "поехал туда, чтобы проверить информацию". "Звезда в шоке. Это перебор! Восточная Сибирь и Западная Сибирь уже не знают, к кому обращаться, там истерика", – эмоционально подытожил он.

Ранее на тему пожаров в Сибири высказался голливудский актер Леонардо Ди Каприо. Он подчеркнул, что сибирские пожары достигли таких масштабов, что их видно из космоса, а клубы дыма "испустили столько углекислого газа за месяц, сколько вся Швеция за год".

Лесные пожары в Сибири охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС введен в Красноярском крае, Иркутской области, а также в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии. Росгидромет опубликовал снимки пожаров, сделанные из космоса. На них видны десятки очагов возгорания и дым, который тянется к южным границам страны.

В тушении принимают участие почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль. А 31 июля Владимир Путин распорядился подключить к тушению пожаров Минобороны. Российское военное ведомство направит в Красноярский край авиацию: десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов со специальными водосливными устройствами.