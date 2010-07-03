Минобороны подключится к тушению пожаров в Сибири

Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

Владимир Путин распорядился подключить министерство обороны РФ к тушению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В пресс-службе уточнили, что указание было дано после рассмотрения доклада МЧС. Также президент РФ распорядился до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области.

Пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС ввели в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин сообщил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров принимают участие почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.

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Ранее сообщалось, что авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае. Самолет Бе-200 МЧС совершил первый вылет на тушение в Богучанский район.

Росгидромет опубликовал снимки лесных пожаров в Сибири, сделанные из космоса. На них видны десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль.

Он добавил, что нельзя допускать повторения ситуации 2010 года, "когда горела вся страна". По словам премьера, должны быть приняты все профилактические меры, а к обсуждению ситуации вернутся в ближайшее время.