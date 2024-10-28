"Дворец для любимой" поврежден в Курской области в результате атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Курская область"

Еще один объект культурного наследия оказался поврежден в Курской области из-за атак украинских сил. Речь идет об усадьбе Иосифа Викторова "Дворец для любимой". Об этом региональное правительство рассказало в своем телеграм-канале.

Здание конца XIX века расположено в селе Сафоновка Кореневского района. Сведения о нанесенном ущербе будут переданы в региональный главк СК РФ.

Усадьба строилась по заказу помещика Иосифа Викторова и была отражением его чувств к возлюбленной. На территории оборудовали конюшни, водонапорную башню, кухню с погребом и другие объекты хозяйственного назначения. Кроме того, возвели церковь и обустроили парк с фонтанами.

В 1930 году в здании открылось образовательное учреждение, оно прекратило свою работу не так давно.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, ВСУ потеряли на этом направлении 27 530 военнослужащих и 177 танков.

ВС РФ создали надежное кольцо площадью примерно 6 на 15 километров вокруг ВСУ в Курской области и сжимают его, ликвидируя группировку, сообщил Владимир Путин.

