Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время боевых действий на курском направлении составили 27 530 военнослужащих, 350 из которых за последние 24 часа, и 177 танков. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

За сутки Вооруженные силы РФ уничтожили 7 единиц бронетехники, в числе которых оказались боевая машина пехоты и 6 бронированных машин. Кроме того, ВСУ потеряли 3 миномета и 17 автомобилей. При этом 3 бойца ВСУ сдались в плен.

За все время действий в Курской области противник потерял 98 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 020 боевых бронированных машин и 710 автомобилей, 236 артиллерийских орудий, а также 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВС РФ создали надежное кольцо площадью примерно 6 на 15 километров вокруг ВСУ в Курской области и сжимают его, ликвидируя группировку.

Таким образом, российская армия заблокировала около 2 тысяч украинских военных. При этом, по словам российского лидера, ВСУ стараются разблокировать подразделения, которые оказались в окружении, однако их попытки безуспешны.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

