Число отравившихся морепродуктами в Курске увеличилось до 13

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Количество отравившихся морепродуктами людей в Курске увеличилось до 13, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Курской области на своем сайте.

По данным надзорного ведомства, все пострадавшие обратились за медпомощью. Восьмерых из них госпитализировали, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные проходят лечение амбулаторно.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование по установлению причин возникновения случаев кишечной инфекции. Задействована лабораторная служба. Между тем работа предприятия приостановлена.

В свою очередь, главный врач Курской областной инфекционной больницы имени Семашко Олег Девянин сообщил, что у некоторых пациентов выявлен сальмонеллез.

По информации РИА Новости, в меню курского суши-бара, в одном из филиалов которого отравились 13 человек, есть роллы "Хот-Стафилоккокай", "Стрептококаи" и другие наименования, напоминающие названия пищевых инфекций.

Изначально в СМИ сообщали, что случаи кишечной инфекции зарегистрировали у 11 посетителей суши-бара. Среди них – 16-летний подросток. Между тем управление Роспотребнадзора и следственное управление СК по региону начали проверку по факту отравления.

Ранее сообщалось, что симптомы ботулизма были зафиксированы у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. Также один завозной случай выявили в Санкт-Петербурге.

Все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл". По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

